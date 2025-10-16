Perluas Literasi Keuangan, BCA Gelar Runvestasi, Gabungkan Konsep Lari dan Investasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menggelar kompetisi virtual ajang lari dan investasi yang menggabungkan gaya hidup sehat dengan literasi finansial, Runvestasi 2025 pada 22 Agustus - 17 November 2025.

Mengusung semangat ‘Wealth Life Balance’, BCA memperkuat komitmennya dalam mendampingi masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.

Direktur BCA Haryanto T. Budiman menyatakan pihaknya sangat antusias dapat kembali menghadirkan Runvestasi 2025 setelah mendapat sambutan positif pada tahun sebelumnya.

"Kami percaya bahwa kesehatan fisik dan finansial adalah dua pilar utama dalam membangun masa depan yang sejahtera," kata Haryanto di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dia menilai ajang kebugaran yang selaras dengan gaya hidup masa kini, Runvestasi menjadi peluang untuk memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan cerdas.

"Sejalan dengan komitmen BCA dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di Indonesia,” imbuhnya.

Seluruh rangkaian kegiatan Runvestasi 2025 dapat diikuti oleh siapa pun dengan mendaftarkan diri pada aplikasi GERAK.

Haryanto menegaskan ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan gerakan kolektif guna membentuk generasi lebih sadar akan perencanaan keuangan dan gaya hidup aktif.