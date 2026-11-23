jpnn.com, TANGERANG - Fabrica memperluas kapasitas operasional dengan membuka fasilitas produksi kedua di Tangerang, baru-baru ini.

Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan proses produksi dengan pelanggan, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang menyumbang sekitar 70 persen dari total pelanggan perusahaan.

Kehadiran fasilitas baru tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemenuhan pesanan produk interior kustom.

Selain meningkatkan efisiensi produksi dan pengiriman, lokasi yang lebih dekat dengan konsumen juga memungkinkan perusahaan mempercepat layanan survei pengukuran, pemasangan, serta menekan biaya logistik.

Co-Founder dan CEO Fabrica Aditya Hendratha, mengatakan pembukaan fasilitas di Tangerang, merupakan respons terhadap tingginya permintaan pelanggan di Jabodetabek.

Sebelumnya, seluruh kegiatan produksi perusahaan masih berpusat di Surabaya, sehingga jarak dengan pasar utama menjadi salah satu pertimbangan untuk memperluas operasional.

Baca Juga: Fabrica Project Luncurkan Koleksi Busana Muslim Premium

"Dengan fasilitas produksi yang berada di wilayah yang sama, kami berharap proses pengiriman bisa lebih cepat, biaya logistik lebih efisien, dan kebutuhan pelanggan dapat ditangani dengan lebih responsif,” ujar Aditya, dalam keterangannya, Senin (23/11).

Didirikan di Surabaya pada akhir 2022, Fabrica mengembangkan bisnis solusi interior praktis melalui kanal digital. Perusahaan menawarkan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran masing-masing pelanggan.