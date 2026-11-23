Perluas Operasional ke Tangerang, Fabrica Kini Lebih Dekat dengan Pelanggan
jpnn.com, TANGERANG - Fabrica memperluas kapasitas operasional dengan membuka fasilitas produksi kedua di Tangerang, baru-baru ini.
Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan proses produksi dengan pelanggan, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang menyumbang sekitar 70 persen dari total pelanggan perusahaan.
Kehadiran fasilitas baru tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemenuhan pesanan produk interior kustom.
Selain meningkatkan efisiensi produksi dan pengiriman, lokasi yang lebih dekat dengan konsumen juga memungkinkan perusahaan mempercepat layanan survei pengukuran, pemasangan, serta menekan biaya logistik.
Co-Founder dan CEO Fabrica Aditya Hendratha, mengatakan pembukaan fasilitas di Tangerang, merupakan respons terhadap tingginya permintaan pelanggan di Jabodetabek.
Sebelumnya, seluruh kegiatan produksi perusahaan masih berpusat di Surabaya, sehingga jarak dengan pasar utama menjadi salah satu pertimbangan untuk memperluas operasional.
"Dengan fasilitas produksi yang berada di wilayah yang sama, kami berharap proses pengiriman bisa lebih cepat, biaya logistik lebih efisien, dan kebutuhan pelanggan dapat ditangani dengan lebih responsif,” ujar Aditya, dalam keterangannya, Senin (23/11).
Didirikan di Surabaya pada akhir 2022, Fabrica mengembangkan bisnis solusi interior praktis melalui kanal digital. Perusahaan menawarkan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran masing-masing pelanggan.
Fabrica memperluas operasional ke Tangerang untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan Jabodetabek.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Telkom Akses Mendukung Penataan Infrastruktur Telekomunikasi di Berbagai Kota
- Askrindo Perkuat Tata Kelola Operasional untuk Tingkatkan Layanan Nasabah dan UMKM
- Hapelnas 2026, TASPEN: Senyum Pelanggan Cerminan Komitmen Kami
- Hari Pelanggan Nasional, Epson Gelar Customer Day 2026 di 50 Lokasi Seluruh Indonesia
- Rayakan 11 Tahun, J&T Express Terus Perkuat Layanan & Ciptakan Dampak bagi Pelanggan
- Rayakan HUT ke-11, J&T Express Kolaborasi dengan Tahilalats hingga Tebar Diskon Ongkir