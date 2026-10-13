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Perluas Pangsa Pasar, Yinuo International Kini Bidik Asia Tenggara

Perluas Pangsa Pasar, Yinuo International Kini Bidik Asia Tenggara
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Perluas pangsa pasar, Yinuo International, perusahaan alat musik asal China kini bidik Asia Tenggara. Foto dok. Yinuo International

jpnn.com, JAKARTA - Yinuo International Musical Instruments Group, perusahaan alat musik asal China, memperkenalkan biola merek Phoenix melalui kegiatan penilaian profesional yang digelar di Nice PIK 2, Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar di Asia Tenggara, khususnya di kalangan musisi profesional, pengajar, dan institusi pendidikan musik.

“Bagi kami, pembuatan instrumen gesek bukan sekadar proses produksi, melainkan perpaduan antara keterampilan, penelitian akustik, dan inovasi teknologi,” kata Pendiri sekaligus Presiden Yinuo International Qian Junjian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10).

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Qian mengatakan pengembangan instrumen gesek membutuhkan perpaduan antara keterampilan pembuatan, penelitian akustik, dan pemanfaatan teknologi.

Dalam kegiatan itu, tiga pemain biola profesional Indonesia, yakni Kezia Amelia, Dave Nathanael, dan Danu Kusumawardhana, turut hadir untuk mengevaluasi kualitas instrumen Phoenix.

Penilaian mencakup sejumlah aspek, mulai dari kualitas pengerjaan, kenyamanan bermain, respons senar, hingga karakter suara dan resonansi yang dihasilkan.

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Dari aspek kenyamanan, instrumen tersebut dinilai memiliki desain ergonomis yang mendukung berbagai teknik permainan.

Sementara dari sisi akustik, Phoenix disebut mampu menghasilkan suara jernih, resonansi penuh, serta keseimbangan karakter nada tinggi dan rendah.

Perluas pangsa pasar, Yinuo International, perusahaan alat musik asal China kini bidik Asia Tenggara

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