Perluas Pasar di Indonesia, Ajmal Perfumes Rilis 3 Varian Anyar Ikonik

jpnn.com, JAKARTA - Merek parfum terkemuka asal Timur Tengah, Ajmal Perfumes resmi memperkenalkan tiga koleksi terbaru dari lini ikoniknya, Raindrops ke pasar Indonesia.

Penambahan varian itu diharapkan dapat memenuhi antusiasme pencinta parfum segar dan elegan di tanah air.

Raindrops dikenal sebagai salah satu parfum best-seller Ajmal yang sukses memikat hati para penggemar wewangian di berbagai negara.

Kualitas premium dan karakter wanginya yang khas menjadi daya tarik utama dari lini ini.

Sejak pertama kali diluncurkan, Raindrops telah dikenal dengan aroma floral-fresh yang lembut, dipadukan dengan sentuhan fruity, dan karakter musky yang elegan.

Perpaduan tersebut menghasilkan parfum yang ringan, modern, dan tak lekang oleh waktu.

Sehingga cocok untuk penggunaan sehari-hari dengan kesan berkelas.

Seiring dengan popularitasnya yang terus meningkat, lini Raindrops kini berkembang dengan menghadirkan berbagai interpretasi aroma.