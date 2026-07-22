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Perluas Pasar Enterprise ke RI, Hexnode Tunjuk Ingram Micro Jadi Distributor UEM

Perluas Pasar Enterprise ke RI, Hexnode Tunjuk Ingram Micro Jadi Distributor UEM
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Ingram Micro resmi ditunjuk sebagai Distributor Resmi (Authorized Distributor) untuk Hexnode, perusahaan perangkat lunak enterprise dari Mitsogo. Foto: Tim Ingram Micro

jpnn.com, JAKARTA - Ingram Micro resmi ditunjuk sebagai Distributor Resmi (Distributor Resmi) untuk Hexnode, perusahaan perangkat lunak enterprise dari Mitsogo.

Kolaborasi ini memperkuat kehadiran Hexnode di Asia Tenggara sekaligus memperluas portofolio Ingram Micro di bidang keamanan endpoint enterprise.

Kemitraan ini hadir di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital Indonesia, yang membuat organisasi menghadapi tantangan dalam mengelola beragam perangkat di bawah ancaman siber yang terus berubah.

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Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia mencatat kejadian siber sebesar Rp 5,5 miliar sepanjang tahun 2025.

Angka ini meningkat 714 persen dibandingkan rata-rata empat tahun sebelumnya, dengan tambahan 1,52 miliar kejadian yang terdeteksi pada awal 2026.

Presiden Direktur Ingram Micro Indonesia, Mulia Dewi Karnadi menyatakan tren peningkatan kejadian siber tersebut makin menegaskan pentingnya titik akhir keamanan dan manajemen yang diinginkan oleh seluruh pelaku usaha.

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Melalui kemitraan ini, organisasi di Indonesia dapat mengakses platform Unified Endpoint Management (UEM) Hexnode melalui jaringan reseller, system integrator, dan Managed Service Provider (MSP) milik Ingram Micro.

Kedua perusahaan memiliki visi untuk membantu bisnis menuju titik akhir manajemen, memperkuat keamanan, mendukung keberadaan regulasi, serta meningkatkan efisiensi operasional di lingkungan TI yang terdistribusi.

Ingram Micro resmi ditunjuk sebagai Distributor Resmi (Authorized Distributor) untuk Hexnode, perusahaan perangkat lunak enterprise dari Mitsogo.

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