jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi TREN mulai mempersiapkan ekspansi internasional setelah enam tahun mengembangkan bisnis di Indonesia.

Malaysia menjadi salah satu pasar strategis yang dibidik melalui rencana pembukaan kantor operasional dalam waktu dekat.

Rencana ekspansi tersebut disampaikan dalam acara TREN Victorious Day 2026 yang berlangsung di The Stones Hotel, Kuta, Bali, pada 14 November 2026. Kegiatan itu dihadiri sekitar 500 tamu, termasuk mitra bisnis TREN dari Malaysia.

Kehadiran mitra dari Malaysia menjadi salah satu gambaran perkembangan jaringan bisnis TREN yang mulai menjangkau pasar luar negeri.

Perusahaan menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan dan peluang bisnis di tingkat internasional.

Founder & CEO PT TREN World Technology Martin Carter, mengatakan visi global menjadi bagian penting dalam perjalanan dan pengembangan perusahaan.

Menurut dia, TREN ingin membawa solusi konektivitas internet serta peluang bisnisnya ke pasar yang lebih luas.

"Kami ingin membawa solusi konektivitas internet dan peluang bisnis ke pasar yang lebih luas dengan tetap mengedepankan inovasi teknologi serta pengembangan jaringan mitra," ujar Martin, dalam keterangannya, Senin (23/11).