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Perluas Pasar, iCAR Meresmikan City Store Pertama di Mall Centre Point Medan

Perluas Pasar, iCAR Meresmikan City Store Pertama di Mall Centre Point Medan
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ICAR City Store pertama di Medan. Foto: icar

jpnn.com, JAKARTA - Melalui kerja sama dengan PT. Infiniti Oriental Star, iCAR Indonesia mulai menancapkan taringnya di Sumatera Utara lewat pembukaan iCAR Medan City Store di Mall Centre Point, Lantai GF-04.

Mengusung konsep desain terbaru bertajuk “Classic Never Fades”, store seluas 90 meter persegi itu jauh dari kesan showroom mobil pada umumnya.

Nuansa klasik modern yang hangat, berpadu dengan material premium dan dekorasi berkarakter, langsung terasa begitu pengunjung melangkah masuk.

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Tempat dirancang bukan sekadar untuk memajang mobil, tetapi menjadi ruang santai bagi warga Medan untuk mengenal lebih dekat tren mobilitas ramah lingkungan.

"Kami ingin iCAR Medan City Store menjadi tempat yang nyaman bagi pelanggan untuk mengenal dan merasakan langsung produk kami," ujar Direktur PT. Infiniti Oriental Star Tommy Katio, dalam keterangannya, Selasa (25/8).

Pengunjung juga bisa langsung menjajal dua unit display iCAR V23 serta memanfaatkan dua unit khusus test drive.

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Bagi pelanggan yang sibuk, iCAR menyediakan layanan home service untuk perawatan kendaraan langsung di rumah.

Regional Sales Manager iCAR Indonesia, Bayu Apriadi menjelaskan pembukaan gerai di Medan adalah bagian dari komitmen besar perusahaan mendekatkan diri ke berbagai penjuru Indonesia.

Bekerja sama dengan PT. Infiniti Oriental Star, iCAR Indonesia menancapkan taringnya di Sumatera Utara lewat iCAR Medan City Store di Mall Centre Point

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