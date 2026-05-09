Perluas Peluang Kerja, Kemnaker Bekali Warga Garut dengan Agroforestri Terintegrasi
jpnn.com, GARUT - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan pelatihan agroforestri terintegrasi bagi 500 warga Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Hal ini sebagai upaya memperluas peluang kerja sekaligus mendorong pengembangan usaha berbasis potensi desa.
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah Desa Karamatwangi yang memiliki kawasan hutan sosial seluas sekitar 160 hektare, serta didukung ekosistem usaha lokal dan komitmen pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membuka ruang usaha yang berkelanjutan dari potensi yang dimiliki desa.
“Kami dari Kemnaker siap melatih 500 orang. Silakan Pak Kades (Karamatwangi) dibuatkan data dan daftar peserta pelatihannya,” kata Menaker Yassierli saat dialog interaktif bersama petani Papandayan di Garut, Sabtu (9/5).
Menaker Yassierli menjelaskan Desa Karamatwangi dipilih karena memiliki potensi agroforestri yang kuat, didukung ketersediaan lahan, pelaku usaha lokal, serta komitmen pemerintah desa dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.
Ini upaya Kemnaker memperluas peluang kerja sekaligus mendorong pengembangan usaha berbasis potensi desa untuk warga Garut
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bangun Dunia Kerja Inklusif, Kemnaker Siap Dampingi Perusahaan Serap Pekerja Disabilitas
- Menaker Yassierli Sebut BLK Kini Tempat Pelatihan Sekaligus Jadi Inkubator Bisnis
- Menaker Yassierli Tegaskan Kebersamaan Perkuat Ketenagakerjaan Hadapi Tantangan Global
- Kemnaker Berkomitmen Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif Bagi Mantan Warga Binaan
- Menaker Yassierli Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Magang
- Pasar Kendaraan Listrik Tumbuh Pesat, Kemnaker Siapkan SDM Terampil Isi Sektor Green Jobs