Perluas Penjaminan Kredit di Ekosistem Perbankan Digital, Jamkrindo Gandeng Hibank

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penjaminan Kredit dengan PT Bank Hibank Indonesia (hibank), bank digital terkemuka di Indonesia.

Kerja sama ini menjadi kolaborasi pertama Jamkrindo dengan bank digital.

Langkah tersebut sekaligus menandai upaya perusahaan untuk memperluas pasar penjaminan dan mengembangkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan industri keuangan yang terus berkembang.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Kelembagaan Jamkrindo Krisna Johan mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat pertumbuhan bisnis melalui kemitraan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Kolaborasi dengan hibank membuka peluang bagi Jamkrindo untuk memperluas jangkauan bisnis penjaminan di ekosistem digital. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi kedua pihak, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang terukur,” ujar Krisna.

Bagi hibank, penjaminan bisa mendukung pengelolaan risiko kredit dalam penyaluran Kredit.

Sementara bagi Jamkrindo, kerja sama ini membuka peluang untuk memperluas portofolio penjaminan dan mengembangkan sumber pertumbuhan bisnis baru.

Dari sisi potensi bisnis, kerja sama penjaminan kredit dengan hibank, pada tahap awal diperkirakan memiliki peluang bisnis sekitar Rp500 miliar.