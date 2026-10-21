Perluas Penyaluran Kredit, Easycash dan Krom Bank Jalin Kemitraan Loan Channeling

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash), platform pinjaman daring menjalin kerja sama dengan PT Krom Bank Indonesia Tbk (Krom Bank) anak usaha Kredivo Group, melalui skema loan channeling.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari pengembangan jaringan mitra penyaluran kredit Krom Bank, sekaligus memperkuat kerja sama pendanaan institusional Easycash dengan sektor perbankan.

Kolaborasi tersebut sejalan dengan strategi Krom Bank yang menjadikan loan channeling sebagai salah satu pilar utama penyaluran kredit melalui perluasan ekosistem kemitraan.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan mengatakan pengembangan jaringan mitra channeling merupakan salah satu langkah perusahaan untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit secara selektif.

“Kemitraan dengan Easycash merupakan bagian dari strategi Krom Bank dalam mengembangkan penyaluran kredit melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi finansial. Kami melihat peluang untuk mengoptimalkan kapabilitas masing-masing pihak dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan, dengan tetap mengedepankan kualitas aset, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan risiko. Kemitraan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kredit Krom Bank secara sehat dan berkelanjutan,” ujar Anton.

Bagi Easycash, kemitraan dengan Krom Bank melanjutkan pengembangan jaringan kerja sama dengan institusi perbankan untuk mendukung penyaluran pendanaan kepada peminjam individu.

Sebelumnya, Easycash telah menjalin sejumlah kemitraan loan channeling dengan bank di Indonesia serta Easycash telah berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan nasional dengan memfasilitasi penyaluran pendanaan secara akumulatif sebesar Rp103,23 triliun, sejak berdiri pada 2017 hingga September 2026.

Kerja sama loan channeling memungkinkan bank dan penyelenggara pindar berkolaborasi dalam proses penyaluran pendanaan sesuai peran, kewenangan, dan ketentuan yang disepakati.