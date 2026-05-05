Perluas Peran Masyarakat Kota dalam Ketahanan Pangan, EWINDO Gandeng Ditjen Hortikultura

PT East West Seed Indonesia (EWINDO) meluncurkan program LESTARI KOTA melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian RI.

Program LESTARI KOTA merupakan inisiatif edukatif berbasis praktik yang menghadirkan kelas berkebun, pendampingan urban farming, serta pelatihan hidroponik yang mudah diterapkan di lingkungan perkotaan.

Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus keterampilan praktis dalam budidaya hortikultura di lahan terbatas, yang semakin relevan di tengah meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan lahan dan kebutuhan pangan di wilayah perkotaan.

Kegiatan ini berlangsung mulai April hingga Agustus 2026, diawali dengan kick-off pada 30 April 2026.

Selanjutnya, peserta akan mengikuti kelas praktik dan pendampingan secara berkala setiap dua minggu, dengan pendekatan belajar langsung melalui proses menanam hingga panen.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dengan memanfaatkan area kebun dan fasilitas yang tersedia sebagai sarana pembelajaran langsung di lapangan.

Program ini melibatkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai peserta aktif.

Melalui pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses budidaya tanaman, mulai dari penanaman hingga panen.