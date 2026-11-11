Perluas Pilihan Akses Internet, Linknet Resmi Meluncurkan Tautara

jpnn.com, BSD CITY - PT Link Net Tbk (Linknet) resmi meluncurkan platform digital Tautara di kawasan BSD, Tangerang pada Kamis (11/11).

Kehadiran Tautara itu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai layanan internet (Internet Service Provider/ISP) dalam satu tempat, sesuai dengan kebutuhan, dan ketersediaan jaringan di wilayah mereka.

Chief Commercial Officer Linknet Pricillia Margareth mengatakan layanan ini menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis dalam memperkuat ekosistem konektivitas digital sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki perusahaan.

Melalui Tautara, masyarakat dapat menemukan berbagai ISP yang tersedia di wilayah masing-masing.

Semisal pilihan layanan dan paket internet dan mengajukan permintaan berlangganan secara lebih praktis.

"Kami ingin mengoptimalkan nilai komersial dari infrastruktur yang telah kami bangun selama lebih dari dua dekade. Kami melihat peluang untuk mengembangkan bisnis dengan mempertemukan kapabilitas infrastruktur Linknet dan layanan berbagai ISP dalam satu platform," kata Margareth saat ditemui di BSD, Kamis

Dia menambahkan Tautara juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menemukan berbagai pilihan ISP serta paket internet yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Menurut dia, bagi ISP Partner, platform ini membuka kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar dan menjangkau lebih banyak calon pelanggan.