jpnn.com, TANGERANG - PT Sokonindo Automobile (DFSK) resmi meluncurkan E5 Plus 7-Seater sebagai varian baru di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

Kehadiran mobil tujuh penumpang itu melengkapi E5 Plus 6-seater yang terlebih dahulu mengaspal di Indonesia.

COO PT Sokonindo Automobile Franz Wang mengatakan kehadiran model baru itu diharapkan mampu mengakomodasi lebih banyak anggota keluarga.

"Kehadiran DFSK E5 Plus 7-Seater ini kami hadirkan untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi keluarga Indonesia yang lebih baik, tanpa mengesampingkan karakter," kata Franz saat ditemui di BSD, Jumat.

Secara tampilan tidak ada perubahan signifikan. Desainnya masih sama, termasuk performa, dimensi hingga mesin yang digendongnya.

Tak hanya itu, untuk fitur keselamatan hingga fitur ADAS juga tidak ada perubahan.

DFSK hanya menyematkan electric footstep atau pijakan kaki elektrik yang diberikan secara eksklusif kepada 200 pembeli pertama untuk varian baru tersebut.

Selain itu, kursi yang dapat dilipat rata memberikan fleksibilitas dalam mengatur ruang kabin sesuai kebutuhan penumpang maupun barang bawaan.