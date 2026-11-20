jpnn.com, JAMBI - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas implementasi pola prasmanan dalam penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, penerapan pola penyajian makanan yang memungkinkan penerima manfaat MBG mengambil hidangan sendiri-sendiri itu masih dilaksanakan secara bertahap.

Menurut Kepala BGN Sudaryono, saat ini pola prasmanan masih dalam tahap uji coba.

Namun, progres penerapannya cukup signifikan karena jumlah titiknya terus bertambah.

"Sudah bagus. Ini kami lagi dari piloting ke implementasi. Kami tingkatkan dari kemarin 66 sudah sampai dengan sekarang sudah ada 200, terus yang daftar sudah ada 1.600," ujar Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

Mas Dar -panggilan akrab Sudaryono- menegaskan perluasan pola prasmanan dalam penyajian MBG tetap mengutamakan kesiapan penyelenggara dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP).

Menurut dia, penerapan pola prasmanan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa persiapan.

Oleh karena itu, setiap penyelenggara yang ingin menerapkan pola prasmanan harus terlebih dahulu melaporkan rencananya kepada BGN dan mengikuti pelatihan agar memahami mekanisme serta standar pelaksanaan yang benar.