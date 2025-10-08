Perluas Portofolio Produk, Modena Rilis Pendingin Udara Baru, Ada 3 Varian

jpnn.com, JAKARTA - Modena memperluas portofoli perlengkapan rumah tangga dengan meluncurkan pendingan udara atau AC di Jakarta pada Rabu (8/10).

Produk itu merupakan AC pertama yang dirancang dengan teknologi tangguh untuk bertahan di segala cuaca dan diklaim jaminan dingin 48 jam jika terjadi kerusakan.

Ada tiga varian AC non-inverter yang ditawarkan, yaitu RA 0511 AAWH (0.5 PK), RA 0911 AAWH (1 PK), dan RA 1211 AAWH (1.5 PK).

Vice President Marketing Modena, Teddy Wijaya mengatakan seluruh varian dilengkapi dengan teknologi yang memastikan daya tahan tinggi dalam berbagai kondisi cuaca tropis, sehingga memberikan kenyamanan dan keandalan maksimal bagi konsumen.

“Kami memahami tantangan yang dihadapi konsumen di pasar AC, terutama terkait masalah durabilitas dan maintenance. Karena itu, Modena menghadirkan inovasi yang tidak hanya fokus pada kualitas produk yang tahan lama, tetapi juga memberikan kemudahan dalam perawatan melalui jaminan AC kembali dingin dalam 48 jam,” ujar Teddy dalam siaran persnya, Rabu.

Peluncuran AC itu menjadi langkah nyata untuk memperkuat komitmen menghadirkan inovasi “Beyond the Kitchen”, memperluas solusi rumah tangga untuk membangun ekosistem rumah yang mempermudah kehidupan.

Produk itu hadir dengan DualShield coating pada unit indoor dan outdoor yang melindungi dari kelembapan, karat, dan kebocoran.

AC itu dilengkapi anti-rust evaporator pipe serta blue fin coating untuk perlindungan ekstra.

