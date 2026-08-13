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Perluas Upaya Dekarbonisasi, Pelindo Uji Emisi 500 Kendaraan Logistik

Perluas Upaya Dekarbonisasi, Pelindo Uji Emisi 500 Kendaraan Logistik
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Pelindo menggelar program Merdeka Emisi berupa uji emisi kendaraan operasional dan kendaraan logistik yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menggelar program Merdeka Emisi berupa uji emisi kendaraan operasional dan kendaraan logistik yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. 

Wakil Direktur Utama Pelindo Drajat Sulistyo mengatakan, program Merdeka Emisi merupakan bagian dari langkah Pelindo menuju pengelolaan pelabuhan yang makin ramah lingkungan.

“Setiap hari ribuan kendaraan keluar masuk kawasan pelabuhan. Karena itu, upaya menuju Green Port perlu melibatkan seluruh ekosistem yang bekerja dan beraktivitas di pelabuhan,” kata Drajat, Kamis (13/8).

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Adapun program tersebut dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar dengan melibatkan sekitar 500 kendaraan untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti uji emisi pada Kamis (13/8). 

Sebagian besar merupakan truk kontainer yang setiap hari melayani kegiatan logistik di kawasan pelabuhan.

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“Merdeka Emisi menjadi salah satu cara kami mengajak para pelaku logistik untuk ikut mengambil bagian,” ujar Drajat.

Menurut Drajat, semangat Merdeka Emisi juga sejalan dengan momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pelindo menggelar program Merdeka Emisi berupa uji emisi kendaraan operasional dan kendaraan logistik yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.

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