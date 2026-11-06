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Perluas Waste Station ke Banyumas, BTN Dorong Sampah Rumah Tangga Jadi Sumber Cuan

Perluas Waste Station ke Banyumas, BTN Dorong Sampah Rumah Tangga Jadi Sumber Cuan
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PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperluas inisiatif pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui peresmian Waste Station di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (5/11). Foto: Dokumentasi BTN

jpnn.com, BANYUMAS - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperluas inisiatif pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui peresmian Waste Station di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (5/11).

Setelah sebelumnya hadir di Situbondo, Jawa Timur, fasilitas hasil kolaborasi BTN, Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan Rekosistem ini memungkinkan masyarakat mengubah sampah anorganik menjadi nilai ekonomi yang dapat dicairkan melalui rekening BTN.

Perluas Waste Station ke Banyumas, BTN Dorong Sampah Rumah Tangga Jadi Sumber Cuan

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Direktur Commercial Banking BTN Hermita. Foto: Dokumentasi BTN

Direktur Commercial Banking BTN Hermita mengatakan, pengembangan Waste Station merupakan bagian dari strategi Beyond Mortgage, yang memperluas peran BTN dari pembiayaan perumahan menjadi pengembangan ekosistem untuk mendukung kualitas kehidupan masyarakat.

“Sekarang BTN itu sudah Beyond Mortgage. Nah, Beyond Mortgage-nya itu bukan hanya mengelola rumah, tapi juga semua ekosistemnya,” ujar Hermita dalam acara peresmian Waste Station di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (5/11).

Menurut Hermita, BTN mengembangkan lima ekosistem utama, yakni pemerintah daerah, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan perdagangan.

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Kelima ekosistem tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan hunian sekaligus aktivitas masyarakat yang menghasilkan sampah.

Perluas Waste Station ke Banyumas, BTN Dorong Sampah Rumah Tangga Jadi Sumber Cuan

BTN mendorong sampah rumah tangga menjadi sumber penghasilan melalui peresmian Waste Station di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (5/11)

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