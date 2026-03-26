Permainan Timnas Indonesia Akan Seperti Ini Bersama Herdman

jpnn.com - JAKARTA - John Herdman akan melakoni debut sebagai Pelatih Timnas Indonesia pada laga FIFA Series 2026.

Timnas Indonesia akan meladeni Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam WIB.

Herdman mengatakan bahwa gaya permainan Garuda di bawah asuhannya akan merangkum semua hal baik di timnas.

“Dari apa yang saya lihat di Indonesia, orang-orangnya pekerja keras, ada semangat artistik, kekeluargaan, dan kebersamaan,” kata Herdman pada jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis.

“Jadi, semua elemen itu akan terangkum dalam gaya permainan kami."

"Jika melihat versi Indonesia sebelumnya, ada banyak hal yang saya sukai. Kemampuan bertahan tim, kemampuan mereka untuk tetap kompak, kuat, dan solid,” imbuhnya.

Herdman pun mengingatkan bahwa masih ada beberapa elemen yang perlu ditingkatkan di timnas.

Elemen-elemen yang masih perlu ditingkatkan menurut Herdman misalnya transisi serangan, organisasi serangan, sehingga tim dapat bermain dengan lebih dinamis dan lebih langsung.