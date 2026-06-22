Permasalahan Sampah Bakal Rampung pada 2029

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan sebanyak 70-80 persen permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029 mendatang.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan permasalahan sampah akan diselesaikan melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan terkelola, serta gerakan pemilahan sampah rumah tangga.

Namun, kata dia, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian.

Baca Juga: Pelatihan Pilah Sampah di Ciganjur Diharapkan Meningkatkan Kesadaran Lingkungan

“Jika pemerintah membangun teknologinya dan masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah, bisa mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif," ujar Menko Zulhas di Jakarta, Minggu (21/6).

Zuhas sapaan akrabnya mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan reformasi pengelolaan sampah secara paralel bersama pemerintah.

Dia menjelaskan pemerintah tengah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy), sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan memilah sampah sejak dari rumah.

Baca Juga: Kemdiktisaintek Ajak Mahasiswa Ambil Peran dalam Pengelolaan Sampah

Zulhas juga mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta, yang menjadi pelopor nyata pemilahan sampah dari sumber dengan melibatkan RT, RW, hingga komunitas masyarakat.

"Reformasi ini harus berjalan paralel dengan gerakan masyarakat memilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa jadi pupuk, sampah anorganik bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi," ujar Zulhas.