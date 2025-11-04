Permintaan Alat Kesehatan Meningkat, Laba Bersih IRRA Melonjak di Kuartal III

jpnn.com, JAKARTA - Itama Ranoraya Tbk (IDX: IRRA) mencatat kinerja keuangan yang solid hingga akhir Kuartal III 2025.

Perseroan berhasil membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring meningkatnya permintaan produk alat kesehatan nasional.

Hingga 30 September 2025, pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp1,01 triliun, meningkat 73,5% dibandingkan Rp584,25 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan itu ditopang oleh peningkatan volume distribusi dan kontribusi positif dari berbagai lini produk alat kesehatan yang dikelola Perseroan.

Perseroan juga mencatat peningkatan gross profit yang solid, seiring dengan optimalisasi proses distribusi dan pengendalian biaya pokok penjualan.

Adapun laba usaha meningkat 108% menjadi Rp84,20 miliar, didorong oleh efisiensi operasional yang konsisten.

EBITDA Perseroan tercatat sebesar Rp104,40 miliar, mencerminkan peningkatan efisiensi dan kemampuan menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional yang kuat.

Sementara itu, laba bersih tahun berjalan tercatat sebesar Rp44,61 miliar, tumbuh 122% dibandingkan Rp20,08 miliar pada September 2024, mencerminkan efektivitas strategi Perseroan dalam menjaga profitabilitas di tengah ekspansi bisnis.