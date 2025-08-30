Permintaan Ayah Affan Kurniawan Ojol

jpnn.com, JAKARTA - Ayah dari pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, Zulkifli meminta agar hanya personel polisi yang berbuat salah saja yang ditindak.

Affan meninggal seusai dilindas kendaraan taktis (taktis) Brimob Polda Metro Jaya.

“Betul (tidak mengajukan gugatan hukum), cuma kami meminta rasa keadilan saja, yang berbuat saja. Tidak semua polisi harus jadi korbannya,” katanya dilansir dari keterangan yang diterima, Jumat.

Zulkifli mengungkapkan saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menemui pihak keluarga pada Kamis (28/8), pemimpin Korps Bhayangkara itu menyerahkan kepada pihak keluarga mengenai keputusan langkah penegakan hukum selanjutnya.

“Cuma dia (Kapolri) bilang 'Ya, Bapak, pikir-pikir dulu mau yang mana, jalur hukum kita tuntaskan semuanya' itu saja dibilang," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa Kapolri telah berjanji kepadanya akan mengusut kasus kematian Affan.

“Janji akan mengusut, seperti itu,” katanya.

Diketahui, Affan Kurniawan yang merupakan pengemudi ojol meninggal dunia pada Kamis (28/8) seusai ditabrak kendaraan taktis (rantis) yang berisi tujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya.