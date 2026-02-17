Permintaan Besar Haji Umuh kepada Semua Pemain Persib Bandung
jpnn.com - BANDUNG - Bos Persib Bandung Haji Umuh Muchtar berharap timnya lulus ke perempat final AFC Champions League atau ACL Two.
Sebuah harapan besar, karena itu berarti Persib harus menang di atas 3-0 dari Ratchaburi FC (Thailand) pada leg kedua 16 Besar ACL Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2) malam WIB.
Pada pertemuan pertama pekan lalu di kandang Ratchaburi FC, Maung Bandung keok 0-3.
Haji Umuh pun meminta seluruh pemain tampil habis-habisan saat menjamu Ratchaburi FC.
Bapak dari Wagub Jabar Erwan Setiawan itu menilai, kekalahan 0-3 pada leg pertama tidak menggambarkan perbedaan kualitas.
Menurut pria berusia 77 tahun itu, Persib hanya kurang beruntung di leg pertama.
Leg kedua 16 Besar ACL Two Persib Bandung vs Ratchaburi FC di GBLA Rabu malam. Agregat 0-3.
