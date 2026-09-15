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Permintaan Igor Tolic Menjelang Duel FC Seoul vs Persib Bandung

Permintaan Igor Tolic Menjelang Duel FC Seoul vs Persib Bandung
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Para pemain Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - FC Seoul menjadi ujian pertama Persib Bandung dalam perjalanan di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Menghadapi salah satu klub papan atas Korea Selatan itu, Pelatih Persib Igor Tolic punya satu permintaan kepada anak asuhnya.

Persib akan bertandang ke Seoul World Cup Stadium untuk melakoni laga perdana Grup E, Rabu (16/9/2026) pukul 17.00 WIB.

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Tolic ingin para pemain memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kualitas terbaik. Menurutnya, laga melawan FC Seoul juga menjadi momen penting bagi Persib sebagai wakil Indonesia di kompetisi Asia.

Bawa Nama Indonesia

Tolic melihat pertandingan ini memiliki nilai tersendiri karena Persib tidak hanya bermain untuk kepentingan klub.

Skuad Pangeran Biru juga membawa nama Indonesia ketika tampil di salah satu stadion yang memiliki sejarah penting dalam sepak bola dunia.

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Karena itu, Tolic meminta para pemain tampil percaya diri dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang mereka dapatkan di Seoul.

"Kami datang ke sini dengan membawa nama Indonesia. Saya berharap permainan kami bisa membuat para suporter merasa bangga," ujarnya.

FC Seoul menjadi ujian pertama Persib Bandung dalam perjalanan di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

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