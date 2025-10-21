Permintaan iPhone Air Kurang Moncer, Apple Pangkas Produksi
jpnn.com - Apple dikabarkan memangkas produksi iPhone Air pada tahun ini karena permintaan yang lebih rendah dari proyeksi perusahaan.
Hal itu terungkap melalui perusahaan sekuritas Mizuho Securities di Jepang.
Mereka menyebutkan kondisi ini berbanding terbalik dengan strategi untuk iPhone 17 series.
Gizmochina pada Senin (21/10), malaporkan Apple justru meningkatkan produksi iPhone 17 series pada tahun ini baik itu iPhone 17, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max dengan total gabungan produksi mencapai dua juta unit.
Proyeksi produksi keseluruhan untuk jajaran iPhone 17 telah direvisi, naik dari 88 juta menjadi 94 juta untuk awal 2026.
Ini mencerminkan keyakinan terhadap kinerja penjualan iPhone 17 series secara keseluruhan.
Meskipun iPhone Air dilaporkan terjual dengan cepat di China selama fase peluncurannya, penerimaannya di pasar Barat lebih rendah.
Analis berpendapat bahwa harga dan spesifikasinya mungkin telah membatasi daya tariknya, karena konsumen tampaknya lebih menyukai iPhone 17 karena harganya atau model iPhone 17 Pro karena sistem kameranya yang ditingkatkan dan fitur-fitur premiumnya.
