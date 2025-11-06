Permintaan Lift Rumah Meningkat, Shanghai Mistubishi Siap Hadirkan Produk Unggulan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Shanghai Mitsubishi Elevator mengumumkan bahwa permintaan produk lift rumah (home lift) mengalami peningkatan pada tahun ini.

Hal itu karena seiring perkembangan pasar properti nasional baik bangunan komersial maupun perumahan.

Vice President of Shanghai Mitsubishi Elevator Co. Ltd., Wang Xingqi mengungkapkan saat ini permintaan terhadap lift rumah mengalami peningkatan dibandingkan apartemen atau gedung.

"Ternyata lift rumah itu lebih banyak permintaannya di Indonesia," ungkap Wang saat ditemui di pameran Indonesia Lift Expo 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dengan peningkatan itu, Wang akan berinovasi menelurkan produk terbaik untuk terus memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia.

"Saat ini kami akan lebih fokus untuk merilis produk-produk untuk home elevator berdasarkan penelitian terhadap pasar Indonesia," ungkapnya.

Shanghai Mitsubsihi bahkan memiliki produk lift rumah dengan ukuran compact. Menurut dia produk itu sudah memiliki standar keamanan mumpuni.

"Lift rumah kami punya dimensi kompak. Space dan size-nya dapat disesuaikan dengan ruangannya, termasuk alat railway-nya, dan sebagainya. Sehingga kami dapat memenuhi segala macam permintaan terhadap lift rumah ini dengan tingkat keamanan yang tinggi," tuturnya.