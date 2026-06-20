Permintaan Masyayikh pada Gelaran Munas-Konbes NU

jpnn.com, JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes).

Menjelang Munas dan Konbes, Masyayikh menyelenggarakan Ramah Tamah Masyayikh Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu.

Masyayikh yang terdiri atas para alim ulama dan pengasuh pondok pesantren itu meminta gelaran Munas dan Konbes PBNU tidak membahas maupun menetapkan materi-materi yang berpotensi mengurangi, menggeser, atau menjauhkan hubungan historis, kultural, dan spiritual antara Nahdlatul Ulama dengan para masyayikh dan pondok pesantren.

“Para masyayikh berharap dan memohon agar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama diselenggarakan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab,” demikian isi pernyataan bersama seusai pertemuan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Masyayikh mengacu kepada sebutan untuk para guru dengan karakteristik alim, alammah, dan dituakan.

Adapun Masyayikh yang ikut dalam pertemuan tersebut, yakni KH Nurul Huda Jazuli, KH Anwar Manshur, KH A. Kafabihi Mahrus, KH Ma'ruf Amin, KH Said Aqil Siroj, KH Muhammad Khalil As'ad, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Ali Akbar Marbun, KH Ubaidillah Shodaqoh, KH Ali Kholil, KH Asep Saifuddin Chalim, KH Ah. Syatibi Hambali, dan KH Mas'ud Masduqi.

Masyayikh menegaskan pentingnya menjaga khittah, marwah, persatuan, dan keberlangsungan peran Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah yang lahir dan berkembang dari lingkungan pesantren..

Terkait pengaturan mengenai Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), para masyayikh meminta agar mekanisme dan persyaratan pemilihan anggota AHWA tetap mempertahankan karakter forum tersebut sebagai wadah keulamaan yang bertumpu pada kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, dan pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama.