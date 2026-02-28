Permintaan Mendikdasmen kepada Guru PAUD dan TK, Sentil soal Program MBG
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa Wajib Belajar 13 Tahun merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Menurutnya, masa usia dini merupakan masa emas (golden period) yang sangat menentukan fondasi perkembangan anak, baik dari aspek motorik, intelektual, sosial, maupun spiritual.
Anak-anak perlu mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi imajinasi, menumbuhkan rasa percaya diri, serta kesiapan belajar pada jenjang berikutnya melalui bimbingan pendidik dan lingkungan belajar yang mendukung.
Mendikdasmen mengingatkan peran strategis guru PAUD dan TK sebagai teladan dalam membangun karakter anak.
Guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ramah anak, serta mendorong anak untuk bertanya, bermain, berimajinasi, belajar berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik.
"Lingkungan bahasa, sikap pendidik, serta interaksi sosial dinilai menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini,” jelas Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Sabtu (28/2).
Direktur PAUD Nia Nurhasanah, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini mendorong pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup pendidikan dasar serta satu tahun kelas prasekolah.
Penekanan ini diberikan pada pentingnya kesiapan anak sebelum memasuki pendidikan dasar melalui layanan prasekolah yang berkualitas.
Permintaan Mendikdasmen Abdul Mu'ti kepada guru PAUD dan TK, sentil soal program MBG.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Survei TBRC Sebut 89,7% Responden Mendukung Program MBG
- Ketua Umum LOGIS 08 Minta Presiden Prabowo Selamatkan Program MBG Melalui Perbaikan Tata Kelola
- Transformasi Ekonomi Pedesaan Melalui Program Makan Bergizi Gratis
- Polemik Anggaran MBG dan Pendidikan, Ketua Banggar cum Politikus PDIP Ini Buka-bukaan
- Kenaikan Insentif dan Tunjangan Guru Honorer Bukti MBG Tak Mengganggu Anggaran Pendidikan
- P2G: Pakai Anggaran Pendidikan untuk MBG Berpotensi Inkonstitusional, Guru Honorer Korban