Permintaan PSSI, Yordania Batalkan Duel Lawan Timnas Indonesia

jpnn.com - Kabar mengejutkan datang dari agenda Timnas Indonesia. Laga uji coba melawan Yordania yang dijadwalkan berlangsung pada FIFA Matchday November 2026 resmi dibatalkan.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Yordania (JFA) melalui situs resminya. Pembatalan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 13 November 2026 di Amman itu disebut atas permintaan PSSI.

JFA juga menyebut PSSI telah menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat melanjutkan agenda pertandingan tersebut.

"Pertandingan persahabatan internasional yang dijadwalkan mempertemukan tim nasional Yordania dan Indonesia pada Jumat malam, 13 November, di ibu kota Amman, telah dibatalkan atas permintaan Federasi Sepak Bola Indonesia, yang meminta maaf karena tidak dapat menggelar pertandingan tersebut," tulis JFA.

Batalnya duel ini membuat agenda persiapan Yordania ikut berubah. Mereka kini berupaya mencari negara lain sebagai lawan pengganti Indonesia.

Meski demikian, pertandingan Yordania melawan Australia pada 17 November mendatang dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal di Stadion Internasional Amman.

Sinyal pembatalan ini sebenarnya sudah terlihat sejak akhir Oktober 2026. Saat itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum dapat memastikan keberangkatan Timnas Indonesia ke Yordania karena situasi yang belum kondusif.

Hingga kini, PSSI belum memberikan keterangan resmi mengenai pembatalan tersebut.(dkk/jpnn)