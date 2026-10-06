Permintaan Rocky Gerung ke Kabakom: Pulihkan Nama Baik Saya, Sudah 3 Hari Dicaci

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung memberikan tugas khusus pertama kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda.

Sambil berseloroh, Rocky Gerung meminta agar Syahganda memulihkan nama baiknya karena merasa dicemooh publik dan masyarakat setelah bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dikatakan Rocky saat serah terima jabatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/10).

“Tugas pertama Syahganda adalah memulihkan nama baik saya di publik. Ini sudah tiga hari dicaci, dihina, dilecehkan. Dan enggak ada satu pun yang belain gue, kurang ajar,” ucap Rocky diiringi tawa hadirin.

Selain itu, Rocky mengakui bahwa dengan posisinya saat ini yang bergabung ke kubu pemerintah memang rawan menjadi sasaran masyarakat.

“Saya ada di kalangan Istana sekarang, akan jadi sasaran. Dan enggak ada cara untuk menghalangi kawan-kawan saya tuh yang berupaya untuk cari dalil bahwa saya mengkhianati perjuangan,” kata dia.

Baca Juga: Rocky Gerung Dorong Polwan Kedepankan Etika Kepedulian dalam Bertugas

Rocky membantah bahwa dengan menjadi anggota Wantimpres maka dia sudah menggadaikan reputasinya ke Prabowo.

“Rocky Gerung reputasinya didagangkan pada Prabowo, saya enggak pernah tukar tambah reputasi saya dengan fasilitas dari awal,” tuturnya.