Permintaan Telur Ayam Ras Naik karena MBG, Picu Pertumbuhan Subsektor Peternakan

jpnn.com, JAKARTA - Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja positif pada triwulan ketiga tahun ini, dengan mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,04 persen secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan tersebut didorong kinerja positif, salah satunya ditopang empat sektor lapangan usaha.

Deputi Bidang Neraca Perdagangan dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud, menjelaskan terdapat empat industri lapangan usaha utama yang menjadi penopang PDB.

Adapun di antaranya industri pengolahan, pertanian, perdagangan, serta konstruksi.

Secara kumulatif, total pangsa atau share dari keempat lapangan usaha tersebut mencapai sekitar 65,02 persen dari keseluruhan PDB.

Dalam konteks ini, lapangan usaha industri pertanian berhasil tumbuh sebesar 4,93 persen secara tahunan.

Adapun dari sisi distribusi, sektor pertanian memiliki pangsa yang cukup besar dalam PDB.

Persentase distribusi industri pertanian tercatat berkisar 14,35 persen dari total PDB nasional.