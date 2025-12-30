Permintaan Tiket Piala Dunia 2026 Pecahkan Rekor, Tembus 150 Juta

jpnn.com - JAKARTA - Permintaan tiket Piala Dunia 2026 memecahkan rekor.

Lebih dari 150 juta tiket telah diminta selama fase penjualan tiket Undian Acak.

"Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi pertunjukan terbesar dan paling inklusif di planet ini. Sudah lebih dari 150 juta tiket diminta dalam 15 hari pertama saja, menjadikan edisi ini 30 kali lipat kelebihan permintaan," kata Presiden FIFA Gianni Infantino.

Dalam rilis yang diterima ANTARA, Selasa (30/12) disebutkan, angka ini merupakan tertinggi dalam sejarah Piala Dunia.

Fase ini akan ditutup Selasa 13 Januari 2026 pukul 11.00 waktu setempat.

Pada titik tengah fase acak ini, Piala Dunia FIFA 2026 telah memecahkan rekor karena lebih dari 150 juta permintaan tiket diajukan oleh penggemar dari lebih dari 200 negara.

Hasil fase yang dibuka Kamis 11 Desember 2025 ini membuat Piala Dunia FIFA 2026 kelebihan permintaan lebih dari 30 kali lipat.

Angka ini didapatkan berdasarkan nomor kartu kredit individu terverifikasi yang diajukan dengan setiap aplikasi tiket.