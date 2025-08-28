Permohonan Cerai Andre Taulany Kembali Ditolak, Begini Respons Anak-Anak

jpnn.com, JAKARTA - Permohonan cerai Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin kembali ditolak.

Kuasa hukum Erin Taulany, Firman Pangaribuan mengungkapkan reaksi keluarga ketika mengetahui putusan majelis hakim, terutama anak-anak kliennya.

Dia menyebut, ketiga anak Erin Taulany dan Andre Taulany menyambut dengan suka cita.

Baca Juga: Erin Taulany Puji Andre Taulany Sosok yang Baik

"Tadi juga disampaikan, semua keluarga bersukacita, bersyukur. Anak-anak juga bersyukur seperti itu," kata Firman Pangaribuan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

Menurutnya, ketiga anak Andre Taulany memang menginginkan orang tua untuk rujuk dan bersatu kembali.

Buah hati pasangan selebritas itu dari awal berharap Andre Taulany dan Erin Taulany tidak bercerai.

"Karena memang itu yang diharapkan mereka, terjadi kedamaian. Kalau pun ada persoalan di dalam keluarga, dicari solusi yang baik yang tidak mengakibatkan perceraian," bebernya.

"Keinginan anak-anak secara tegas disampaikan, anak-anak ingin papi maminya happy, berdamai, bersatu. Ya, mewujudkan keluarga yang damai, penuh sukacita, ya, penuh kebahagiaan," sambung Firman.