jpnn.com, VICTORIA - Platform pertukaran aset kripto Bitget resmi meluncurkan rToken Earn, sebuah layanan baru yang memungkinkan pengguna memperoleh imbal hasil onchain variabel dari aset rQQQ dan rSPY.

Melalui fitur yang terintegrasi di dalam Bitget Earn ini, pengguna tetap dapat mempertahankan eksposur terhadap Exchange-Traded Fund (ETF) yang mendasarinya tanpa memerlukan dompet digital terpisah maupun interaksi langsung dengan protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Layanan yang tersedia bagi pengguna non-AS di yurisdiksi yang diizinkan ini memperluas pemanfaatan rToken yang diterbitkan oleh Reality.

Sebelumnya, instrumen tersebut hanya digunakan untuk aktivitas perdagangan (trading) dan jaminan (kolateral).

Kini, pengguna dapat berlangganan vault rSPY dan rQQQ menggunakan akun Bitget yang sudah ada, dengan fleksibilitas penuh tanpa penetapan jangka waktu penguncian dana (subscription).

Dalam operasionalnya, seluruh proses langganan maupun penarikan dana akan ditangani langsung oleh pihak Bitget atas nama pengguna. Ekosistem ini didukung oleh sejumlah mitra strategis, di mana Bitwise Investment Manager, LLC—anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Bitwise Asset Management—bertindak sebagai penyusun strategi vault.

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Sementara itu, infrastruktur vault yang mendasarinya disediakan oleh Ember Protocol, dan Fluid berperan menyediakan pasar pinjaman serta likuiditas bagi strategi tersebut.

Seluruh mekanisme ini ditopang oleh rToken dari Reality yang dijamin secara penuh (1:1) dengan sekuritas terkait, meski tingkat imbal hasil yang dihasilkan tetap bersifat variabel dan tidak dijamin.

