jpnn.com - PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerima penghargaan Wira Bhakti Praja Utama dalam ajang REI Award 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas berbagai kebijakan Pemko Pekanbaru yang berhasil memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah subsidi.

Salah satu terobosan yang dilakukan ialah mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui layanan SIP AMAN dan sistem perizinan satu pintu.

Jika sebelumnya pengurusan perizinan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga dua tahun, kini prosesnya dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari, bahkan jam.

Tidak hanya memangkas waktu birokrasi, Pemko Pekanbaru juga memberikan pembebasan biaya PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan tersebut diperkuat dengan pemberian keringanan pajak untuk pembangunan rumah subsidi.

Agung mengatakan penghargaan dari REI merupakan bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat untuk memiliki hunian sendiri.

“Penghargaan ini diberikan karena Pekanbaru tidak hanya mempercepat perizinan, tetapi juga mengurangi biaya yang selama ini menjadi beban masyarakat untuk memiliki rumah,” kata Agung, Kamis (26/11).