Permudah Anak Muda Akses Pasar Modal, BNI Sekuritas Hadirkan 'Edukasi Investasi'
Yoga Mulya, Direktur BNI Sekuritas (kanan 2) bersama Teddy Wishadi, Direktur BNI Sekuritas (kiri) serta Rendi Seftian, Wakil Ketua III, Yayasan Karya KSE Salemba Empat (KSE) (kiri 2) berbincang dengan sejumlah mahasiswa , usai menyerahkan hadiah juara I Investment games. Foto: Tim BNI Sekuritas

jpnn.com, JAKARTA - PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas), sebagai Perusahaan Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), kembali menegaskan komitmen terhadap generasi muda.

Perusahaan berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui kerja sama strategis dengan Yayasan Karya Salemba Empat (KSE).

Realisasi komitmen tersebut diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk We Move, We Share, We Care.

Kegiatan edukasi ini dirancang secara komprehensif, dengan mengajak mahasiswa berpartisipasi dalam investment games atau simulasi investasi. serta mendapatkan career coaching seputar industri pasar modal.

Selain edukasi, BNI Sekuritas juga memberikan dukungan nyata berupa beasiswa, yang diprioritaskan bagi mahasiswa terdampak bencana banjir bandang, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Program ini juga membuka kesempatan bagi mahasiswa merasakan langsung dinamika dunia pasar modal melalui program magang.

Inisiatif ini bertujuan memberikan pemahaman finansial yang lebih baik sekaligus membuka peluang pengembangan potensi di industri ini.

Direktur BNI Sekuritas, Yoga Mulya, menyatakan pihaknya terus memperkuat kerja sama dengan KSE sebagai upaya mendorong literasi dan inklusi keuangan, sekaligus memberdayakan generasi muda melalui akses pendidikan lebih luas.

Mempermudah generasi muda mengakses pasar modal, BNI Skuritas menghadrikan program edukasi investasi.

