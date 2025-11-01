Permudah Jangkauan Konsumen, 70mai Buka Store Pertama di Jakarta Barat
jpnn.com, JAKARTA BARAT - PT Invens Sukses Indonesia selaku distributor tunggal 70mai menunjukkan keseriusannya di pasar otomotif nasional dengan membuka store pertama di kawasan Jakarta.
Adapun store 70mai Point itu berlokasi di Jalan Letjen S. Parman No.38–39, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.
Direktur PT Invens Sukses Indonesia (70mai), Winsen mengatakan 70mai Point ini bukan sekadar ekspansi bisnis, tetapi bentuk komitmen untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.
"70mai Point hadir sebagai bentuk kesadaran akan kebutuhan nyata para pengendara di Indonesia bahwa teknologi yang canggih harus diiringi dengan layanan yang mudah dijangkau, cepat, dan terpercaya," ungkap Winsen saat ditemui di lokasi, Rabu (30/10).
Di tempay yang sama, Marketing Manager 70mai Indonesia Deodato Esperanza mengungkapkan alasan memilih lokasi itu karena lokasinya strategis dan traffic lalu lintasnya sangat tinggi.
Selain itu, lokasi tersebut juga mudah dijangkau oleh konsumen.
"Kami melihat di area Jakarta Barat atau area di sini traffik sangat tinggi, mudah dijangkau. Kami melihat secara lokasi juga mudah dijangkau kemudian titik dan lokasinya juga memadai untuk melakukan instalasi," ungkap dia.
Di store pertamanya itu, terdapat sejumlah produk dashcam mobil 70mai yang akan ditawarkan, kepada pelanggan.
70mai menunjukkan keseriusannya di pasar otomotif nasional dengan membuka store pertama di kawasan Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 70mai Meluncurkan Dashcam Terbaru, Bisa Merekam 360 Derajat, Sebegini Harganya
- Buka Store Pertama di Mal Kokas, Insta360 Tawarkan Promo Menarik
- 5 Tip Memilih Dashcam Mobil Agar Tak Salah Pilih, Silakan Baca Nomor 2
- Dashcam Mobil Ini Punya Fitur Canggih, Bisa Ambil Gambar Meski Minim Cahaya
- Mau Pasang Dashcam Mobil Tanpa Ribet? 70mai Punya Solusinya
- Resmi Meluncur di Indonesia, Dashcam 70mai A510 Diklaim Bisa Merekam 24 Jam