Permudah Jangkauan Konsumen, 70mai Buka Store Pertama di Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA BARAT - PT Invens Sukses Indonesia selaku distributor tunggal 70mai menunjukkan keseriusannya di pasar otomotif nasional dengan membuka store pertama di kawasan Jakarta.

Adapun store 70mai Point itu berlokasi di Jalan Letjen S. Parman No.38–39, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

Direktur PT Invens Sukses Indonesia (70mai), Winsen mengatakan 70mai Point ini bukan sekadar ekspansi bisnis, tetapi bentuk komitmen untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.

"70mai Point hadir sebagai bentuk kesadaran akan kebutuhan nyata para pengendara di Indonesia bahwa teknologi yang canggih harus diiringi dengan layanan yang mudah dijangkau, cepat, dan terpercaya," ungkap Winsen saat ditemui di lokasi, Rabu (30/10).

Di tempay yang sama, Marketing Manager 70mai Indonesia Deodato Esperanza mengungkapkan alasan memilih lokasi itu karena lokasinya strategis dan traffic lalu lintasnya sangat tinggi.

Selain itu, lokasi tersebut juga mudah dijangkau oleh konsumen.

"Kami melihat di area Jakarta Barat atau area di sini traffik sangat tinggi, mudah dijangkau. Kami melihat secara lokasi juga mudah dijangkau kemudian titik dan lokasinya juga memadai untuk melakukan instalasi," ungkap dia.

Di store pertamanya itu, terdapat sejumlah produk dashcam mobil 70mai yang akan ditawarkan, kepada pelanggan.