Permudah Layanan Umrah dan Wisata Halal, Hayatun Tour Meluncurkan Platform Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Hayatun Thayibah Tour (Hayatun Tour) meluncurkan platform digital terintegrasi guna mempermudah masyarakat mengakses layanan perjalanan ibadah dan wisata halal dari berbagai wilayah Indonesia.

Peluncuran platform melalui situs resmi itu dilakukan bersamaan dengan peresmian kantor operasional baru Hayatun Tour di Ruko BIDEX, BSD, Tangerang Selatan, Senin (26/10).

Langkah itu menjadi bagian dari transformasi digital perusahaan yang telah bergerak di bidang perjalanan ibadah dan wisata halal sejak 2016.

"Pengembangan layanan berbasis teknologi dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada jemaah," kata Komisaris Utama Hayatun Tour Ade Nursamsu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/11).

Menurut dia, persaingan industri perjalanan ibadah tidak semata-mata ditentukan oleh harga, tetapi juga kualitas fasilitas, ketepatan pelayanan, dan kenyamanan selama perjalanan.

"Sepuluh tahun perjalanan mengajarkan kami bahwa kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga. Kami tidak ingin sekadar bersaing dari sisi harga, tetapi ingin menghadirkan nilai tambah melalui kualitas fasilitas, ketepatan pelayanan, dan kenyamanan holistik," ujar Ade.

Direktur Utama Hayatun Tour Diana Sofhya menjelaskan platform digital tersebut dirancang agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor operasional.

Melalui situs tersebut, calon jemaah dapat mengakses berbagai pilihan program, mulai dari Umrah Exclusive, Haji Khusus, hingga wisata halal ke sejumlah negara.