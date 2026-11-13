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Permudah Pelanggan, Astragraphia Dorong Transformasi Digital Berbasis AI

Permudah Pelanggan, Astragraphia Dorong Transformasi Digital Berbasis AI
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Teknologi AI yang terintegrasi langsung di printer multifungsi seri Apeos, menghadirkan kecepatan pemrosesan dokumen secara digital. Foto: Dok. Apeos

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Graphia Tbk (Astragraphia) melalui unit usaha Solusi Dokumen resmi menghadirkan inovasi solusi berbasis Artificial Intelligence (AI), simplifAI.

Solusi tersebut terintegrasi langsung dengan printer multifungsi Fujifilm seri Apeos.

Peluncuran itu mempertegas peran Astragraphia dalam rangka mempermudah pelanggan dalam memproses dokumen secara otomatis.

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Pengembangan simplifAI merupakan bagian dari langkah strategis Astragraphia dalam memperluas kapabilitas transformasi digital bagi pelanggan, dengan dukungan mitra strategis, ReN3 sebagai penyedia infrastruktur.

Di tengah tuntutan dunia bisnis yang semakin dinamis, otomatisasi pengelolaan dokumen menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung efisiensi operasional perusahaan.

Fungsi departemen seperti Finance, Procurement, Supply Chain, dan Logistics perlu menangani berbagai proses, mulai dari ekstraksi hingga validasi dan pencocokan data.

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Proses manual yang berulang dapat menyita waktu dan sumber daya, terutama saat menangani dokumen dalam jumlah besar.

King Iriawan, Direktur PT Astra Graphia Tbk mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen Astragraphia dalam mendorong adopsi AI yang cepat, mudah, dan berdampak nyata.

"Untuk membantu pelanggan lintas industri menyederhanakan alur kerja, meningkatkan produktivitas, serta mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," ungkap King Iriawan dalam keterangan resmi.

PT Astra Graphia Tbk (Astragraphia) melalui unit usaha Solusi Dokumen resmi menghadirkan inovasi Solusi berbasis Artificial Intelligence (AI), simplifAI.

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