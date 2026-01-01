Permudah Transaksi, Bale by BTN Hadir Menemani Aktivitas Masyarakat & Wisatawan di Bali

jpnn.com, BALI - PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengembangkan ekosistem transaksi digital melalui aplikasi balé by BTN.

Penguatan tersebut dilakukan melalui berbagai kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, mulai dari kawasan wisata, pelabuhan wisata, desa wisata, hingga merchant lokal.

Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbesar dunia menjadi wilayah strategis bagi BTN untuk mengembangkan transaksi digital.

Baca Juga: Transformasi Loan Factory BTN Dorong Pertumbuhan yang Lebih Sehat

Kepala Kantor Wilayah BTN Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Bagus Hendri Setiawan mengatakan transformasi menuju beyond mortgage menjadi langkah BTN untuk memperluas peran perseroan dari bank pembiayaan perumahan menjadi mitra finansial yang hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat.

"Di Bali, transformasi beyond mortgage kami perluas hingga ke ekosistem pariwisata. Melalui balé by BTN, kami hadir menemani aktivitas masyarakat dan wisatawan, mulai dari transaksi pembayaran, kebutuhan perjalanan, hingga mendukung pelaku usaha lokal agar semakin nyaman dan mudah bertransaksi," ujar Bagus di Bali, Senin (8/6).

Adapun, penerimaan masyarakat terhadap layanan digital BTN terus meningkat. Hingga Maret 2026, jumlah pengguna balé by BTN di Bali mencapai 41 ribu pengguna atau tumbuh 59% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Jumlah transaksi finansial balé by BTN juga meningkat 76% yoy menjadi 111,2 ribu transaksi. Kinerja jumlah transaksi tersebut jauh di atas rata-rata industri secara nasional.

Dari sisi merchant, jumlah balé merchant di Bali melonjak 110% yoy menjadi 4,2 ribu merchant. Dengan transaksi balé merchant melesat 205% yoy dan nilai transaksi naik 98% yoy.