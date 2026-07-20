Permudah Transaksi, Bank Jakarta Terapkan eForm di KCP Kebayoran Park

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta mulai menerapkan layanan electronic form (eForm) di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kebayoran Park sebagai bagian dari transformasi layanan perbankan yang lebih modern, cepat, dan efisien.

Sejak 20 Juli 2026, seluruh transaksi di KCP Kebayoran Park didukung sistem eForm yang memungkinkan nasabah mengisi formulir transaksi secara digital melalui pemindaian QR Code sebelum dilayani petugas. Layanan tersebut mencakup transaksi setoran tunai, penarikan tunai, hingga transfer.

Implementasi eForm menjadi salah satu inovasi yang melengkapi konsep New Look Branch Bank Jakarta yang mengusung layanan lebih modern, mudah diakses, dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan transformasi yang dilakukan perusahaan tidak hanya menghadirkan wajah baru kantor cabang, tetapi juga mengubah cara Bank Jakarta melayani nasabah.

"Yang berubah bukan hanya wajah kantor cabang Bank Jakarta, tetapi juga cara kami melayani masyarakat. Perubahan yang sesungguhnya terjadi ketika masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih manusiawi," ungkap Agus saat peresmian Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kebayoran Park, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).

Dalam kesempatan ini, acara peresmian tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno; Wakil koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo; Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati.

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Selanjutnya ada Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat; Komisaris Utama Bank Jakata Anang Basuki; Direktur Teknologi & Operasional Bank Jakarta Daniel Setiawan Subianto; Owner Kebayoran Park Mall & Hotel, Tety Kurniawaty Wijaya dan Sony Kusumo, bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Agus, digitalisasi layanan di kantor cabang merupakan bagian dari upaya Bank Jakarta menghadirkan pengalaman bertransaksi yang lebih sederhana tanpa menghilangkan interaksi langsung antara petugas dan nasabah.