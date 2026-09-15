Permudah UMKM, BNI & Pajakind Satukan Layanan Perbankan dengan Perpajakan Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama PT Solusi Anak Negeri atau Pajakind berkolaborasi melakukan inovasi baru melalui Program BNIdirect bisnis x Pajakind.

Program itu untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola kebutuhan transaksi bisnis dan perpajakan secara digital.

Kerja sama itu diperkuat melalui penandatanganan kedua perusahaan itu di Wholesale Innovation Hub, RDTX Square, Jakarta, belum lama ini.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya BNI memperluas dukungan terhadap pelaku usaha melalui layanan digital yang dapat membantu pengelolaan aktivitas bisnis sehari-hari.

"Melalui kolaborasi dengan Pajakind, kami ingin memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola kebutuhan transaksi bisnis sekaligus perpajakan secara digital, sehingga pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan bisnisnya," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Lewat BNIdirect bisnis, nasabah dapat mengelola rekening dan berbagai kebutuhan transaksi usaha, mulai dari pengecekan saldo, pembayaran gaji, pembayaran tagihan dan Virtual Account (VA), pembayaran pajak, hingga pengajuan pembiayaan.

Layanan tersebut juga mendukung skema single user maupun multi user hingga tiga pengguna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan bisnis.

Sementara itu, Pajakind menyediakan berbagai layanan perpajakan digital, mulai dari konsultasi pajak secara daring, pembuatan dan pembayaran e-Billing, e-Meterai digital, hingga pendampingan untuk kebutuhan perpajakan yang lebih kompleks.