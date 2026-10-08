Permukiman Padat di Senen Diamuk Si Jago Merah Malam Ini, 30 Unit Mobil Damkar Diterjunkan

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kramat Pulo Dalam, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/10) malam.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat mengerahkan 30 unit armada beserta 90 personel untuk menjinakkan api.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat Z Triyanto mengatakan laporan kebakaran itu diterima oleh petugas pada pukul 18.45 WIB.

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"Petugas tiba di lokasi pukul 18.52 WIB dan operasi pemadaman mulai dilakukan pada pukul 18.55 WIB," kata Triyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan objek yang terbakar itu merupakan rumah tinggal dengan kategori bangunan rendah.

Sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran beserta 90 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.

Hingga pukul 20.45 WIB, petugas masih melakukan proses pemadaman karena api belum sepenuhnya dapat dikendalikan.

"Situasi saat ini masih merah, masih dalam proses pemadaman," ujar Triyanto.