Pernah Ditipu Rp9,8 Miliar, Jessica Iskandar Tidak Mau Larut dalam Kesedihan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Jessica Iskandar mengenang kasus penipuan yang pernah dialaminya beberapa tahun lalu.

Dia mengatakan kasus yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah itu sudah selesai. Pelaku telah ditangkap dan menjalani masa hukuman.

"Sudah ditangkap, dihukum, sudah keluar juga," kata Jessica Iskandar saat berbincang dengan Ivan Gunawan dalam podcast C8Podcast baru-baru ini.

Meski terkadang masih sakit hati, aktris yang karib disapa Jedar itu mengaku sudah coba mengikhlaskan kerugian yang dialaminya.

Jessica Iskandar menganggap uang miliaran rupiah tersebut bukan rezekinya.

"Dari kemarin aku sudah coba move on, mungkin Rp 9,8 miliar itu bukan rezeki aku," jelas istri Vincent Verhaag itu.

Adapun Jessica Iskandar tidak mau larut dalam kesedihan dan kekecewaan.

Dia menjadikan kasus yang dialaminya sebagai bahan pembelajaran untuk ke depannya.