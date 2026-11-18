jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Gakuto Notsuda punya urusan yang belum selesai di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Pemain asal Jepang itu kini memiliki kesempatan ketiga untuk mengangkat trofi kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.

Dua kiprah sebelumnya bersama klub Tailan BG Pathum United belum berhasil membawanya menjadi kampiun.

Notsuda ingin mengakhiri penantian itu. Dia berharap perjalanan Persib di Shopee Cup 2026/27 tidak berhenti di tengah jalan.

Persib Jadi Kesempatan Ketiga Notsuda

Target meraih gelar juara menjadi motivasi tersendiri bagi Notsuda.

Pemain berusia 31 tahun itu ingin menjadikan pengalamannya di Shopee Cup sebagai bekal untuk membantu Persib bersaing menghadapi klub-klub dari negara lain.

"Setelah dua kesempatan sebelumnya belum menghasilkan gelar, saya ingin mencoba lagi dengan Persib," ucapnya.

"Saya akan memberikan kemampuan terbaik agar bisa membantu tim mencapai target tertinggi di kompetisi ini."