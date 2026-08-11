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Pernah Jadi Asisten Pribadi Luna Maya, Erick Estrada Ungkap Sosok Sang Aktris

Pernah Jadi Asisten Pribadi Luna Maya, Erick Estrada Ungkap Sosok Sang Aktris
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Aktor Erick Estrada ternyata pernah menjadi asisten pribadi Luna Maya sekitar belasan tahun lalu. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Erick Estrada ternyata pernah menjadi asisten pribadi Luna Maya.

Dia mengungkapkan bahwa pekerjaan itu dilakoninya sekitar belasan tahun lalu.

"Menjadi asisten Luna Maya tuh tahun 2013-2014 lah antara begitu," ujar Erick Estrada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8).

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Pria 39 tahun tersebut pun mengenang kebaikan istri Maxime Bouttier yang tak akan dia lupakan.

Erick Estrada mengatakan bahwa dirinya pernah dihadiahi sebuah kulkas.

Kulkas tersebut pun masih disimpan olehnya, meski fungsinya kini telah berganti.

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"Mbak Luna Maya respect, terima kasih kulkas pertamanya yang sekarang masih menjadi lemari baju saya. Saya tidak akan menghilangkan itu," kata Erick Estrada.

"Saya tipikal orang yang selalu mengingat orang yang baik kita harus lebih baik," sambungnya.

Aktor Erick Estrada ternyata pernah menjadi asisten pribadi Luna Maya sekitar belasan tahun lalu.

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