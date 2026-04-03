Pernah Menembaki Rombongan Jenderal Tito Karnavian, Pulan Wonda Akhirnya Dilumpuhkan

jpnn.com, PUNCAK JAYA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil melumpuhkan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Pulan Wonda alias Kamenak di Papua Tengah.

Aktivis Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron sejak 2019 itu pernah mengumbar tembakan yang mengarah ke rombongan Jenderal Tito Karnavian.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026 Kombes Yusuf Sutejo mengungkapkan Pulan Wonda merupakan personel Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XII Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Keberadaan buronan itu terendus saat sedang berada di Kampung Peruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

“Penangkapan dilakukan pada Kamis 2 April 2026, sekitar pukul 12.27 WIT (Waktu Indonesia Timur, red),“ ujar Kombes Yusuf melalui siaran pers Divisi Humas Polri, Jumat (3/4/2026).

Perwira menengah Polri itu menjelaskan awalnya Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 yang mendeteksi keberadaan Pulan Wonda wilayah Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, langsung melakukan pemantauan. Anggota OPM itu terdeteksi menggunakan sepeda motor.

Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 pun langsung melakukan penyekatan. Saat hendak ditangkap, Pulan Wonda justru menabrak kendaraan petugas dan berupaya kabur.

“Aparat telah memberikan tembakan peringatan sebanyak dua kali, tetapi tidak diindahkan, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur yang melumpuhkan pelaku pada bagian kaki kanan," tutur Kombes Yusuf.

Menurut catatan kepolisian, Pulan Wonda memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata. Gerombolannya diduga terlibat dalam aksi kekerasan pada 2010 di Kampung Wandenggobak, Distrik Mulia, Puncak Jaya, yang menewaskan warga sipil, yakni Yainal dan Ahmad Solehan.