Pernah Mengalami, Taskya Namya Merasa Relate dengan Film People Pleaser
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Taskya Namya mengaku memiliki pengalaman pribadi yang membuat dirinya merasa dekat dengan cerita film People Pleaser: Si Paling Gak Enakan.
Dia mengatakan pernah menjadi people pleaser yang selalu berusaha membahagiakan orang lain, seperti kesulitan menolak permintaan orang lain karena merasa tidak enak jika harus mengecewakan.
“Aku dulu punya moto hidup adalah membahagiakan semua orang gitu, tapi makin ke sini aku ngerasa aku harus lebih mementingkan diri sendiri,” kata Taskya Namya saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin (12/10).
Pemeran Renata itu mengatakan kini mulai lebih mengenali kondisi tubuh dan perasaannya.
Taskya Namya berusaha memahami kapan harus menerima ajakan dan kapan perlu menolaknya demi kebaikan diri sendiri.
“Dulu tuh mau ngomong misalkan aku enggak suka sesuatu, tuh bisa kebawa sampai tidur. Bangun-bangun badan tuh enggak enak karena enggak berani mengutarakan apa yang dirasakan,” tuturnya.
Pengalaman tersebut membuat Taskya Namya merasa tersentuh saat melihat adegan Fathir dalam film People Pleaser.
Dia mengaku sampai menangis karena merasa adegan itu begitu dekat dengan pengalaman pribadinya.
Aktris Taskya Namya mengaku memiliki pengalaman pribadi yang membuat dirinya merasa dekat dengan cerita film People Pleaser: Si Paling Gak Enakan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadi Psikolog dalam Film Jalan Pulang, Taskya Namya Riset Melalui YouTube
- Terlibat Pengantin Iblis, Taskya Namya Cerita Soal Ranti
- Bayang-Bayang Anak Jahanam Segera Tayang di Bioskop, Ini Jadwalnya
- Taskya Namya Terlibat Bayang-Bayang Anak Jahanam
- Perjuangan Taskya Namya di Lokasi Syuting Film Pulau Hantu, Seru dan Mencekam
- Penakut, Taskya Namya tak Kapok Ambil Peran dalam Film Horor