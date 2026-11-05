Pernah Puji Listyo Setinggi Langit, Habiburokhman: Benar Kala Itu

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sebenarnya pernah menyanjung kinerja eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal demikian dikatakannya saat ditanya awak media soal konteks legislator Gerindra itu memuji Listyo sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa.

"Iya, ya, sama saja kayak Pak Prabowo beberapa kali memuji beliau, ya, kan, ya," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).

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Habiburokhman mengatakan pujiannya bagi Listyo menjadi fakta yang terjadi ketika pernyataan disampaikan.

"Ya, kami selalu yakin apa yang kami sampaikan itu benar pada saat itu, ya, kan, ya," ungkap dia.

Menurutnya, ketika belakangan muncul fakta berbeda bahwa Listyo diduga turut menyadap Presiden RI, proses hukum perlu ditegakkan kepolisian.

Habiburokhman menilai penyadapan ilegal terhadap Presiden RI sebagai isu sensitif dalam kehidupan bernegara, karena menunjukkan insubordinasi pejabat.

"Tentu kami serahkan pada proses hukum agar ditindak sebagaimana semestinya," ujar dia.