Pernah Sebut Wapres Gibran Tak Berwibawa, Kabakom Syahganda: Itu Dahulu, Sekarang Ya...

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan mengklarifikasi ucapannya, soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak punya wibawa.

Pernyataan itu disampaikan Syahganda dalam podcast Refly Harun beberapa waktu lalu.

Menurut dia, itu adalah video lama sebelum dirinya bergabung dengan pemerintahan. Dia mengaku memang dahulu mengkritisi pemerintah termasuk wapres.

“Jadi yang dibuat itu adalah video-video lama saya. Memang dulu saya begitu di luar sistem pemerintahan, tetapi di dalam sistem pemerintahan, otomatis saya harus sejalan dengan Bapak Presiden,” ucap Syahganda di kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/10).

Setelah bergabung dengan pemerintah, Syahganda berkomitmen akan turut dengan kebijakan dan program presiden serta wapres.

“Sebagai pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden satu pikiran ya kan, dan kami menjalankan, gitu. Intinya di situ,” kata dia.

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Walau begitu, Syahganda juga menyindir bahwa ada media—media yang sengaja menayangkan kembali pernyataannya itu setelah dirinya dilantik menjadi Kabakom.

“Memang kami sesalkan ada media-media yang masih tidak bertanggung jawab seperti itu,” tuturnya.