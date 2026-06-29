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Pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat Segera Digelar

Pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat Segera Digelar
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Nathalie Holscher dan Aripat. Foto: Riomotret

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nathalie Holscher tidak lama lagi akan menikah dengan kekasihnya, Aripat.

Kabar tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Nathalie Holscher membagikan foto pranikah dengan Aripat yang diabadikan oleh fotografer Riomotret.

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Pada keterangan foto, dia menyebut momen pernikahannya hanya tinggal hitungan hari.

"Menghitung hari," tulis Nathalie Holscher.

Sebelumnya, mantan istri Sule itu juga sempat memamerkan foto pranikah di media sosial.

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Tanpa mengungkap jadwal detail, Nathalie Holscher menyebut hari pernikahan dirinya dan Aripat segera tiba.

"Hari semakin dekat sayang. Terima kasih sudah menerima keluh kesah aku selama ini," jelasnya.

Selebritas Nathalie Holscher tidak lama lagi akan menikah dengan kekasihnya, Aripat.

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